Katar Emiri'nden depremzedelere 14 milyon dolar destek

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 50 milyon riyal (14 milyon dolar) bağışta bulundu.

Katar Televizyonu, bugün depremzedeler için "Yardım ve dayanak" ismiyle bir kampanya başlattı.

Şeyh Temim, kampanyaya, 14 milyon dolarlık katkı sağladı.

Kampanyada şu ana kadar 70 milyon riyal (yaklaşık 19 milyon dolar) toplandı.

Programa Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.