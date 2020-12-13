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Aktüel Katar Dışişleri Bakanı Al Sani SMDK Başkanı Hariri ile Suriye krizini görüştü
Aktüel

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani SMDK Başkanı Hariri ile Suriye krizini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:01:25 -
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani SMDK Başkanı Hariri ile Suriye krizini görüştü

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri ile Suriye krizini görüştü.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gelen Hariri, Al Sani tarafından başkent Doha'da kabul edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye krizi ve ortak ilgi alanına giren konular ele alındı.

Görüşmeye dair daha fazla ayrıntı verilmedi.




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