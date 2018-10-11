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Kasvetli mekan insana sıkıntı verir

Evden kasveti “büyüklük” değil, ışık ve renk kovar...

11 Ekim 2018 Perşembe 19:30
Kasvetli mekan insana sıkıntı verir


Renk konusu ise başlı başına bir uzmanlık alanı fakat yeterince bilinmiyor ve renklerin anlamları konusunda da ortada kafa karıştırıcı bilgiler dolaşıyor.

Meselâ bir reklâmcı yeşil rengin ucuzluğu çağrıştırdığını söylerken, bir başkası huzur verdiğini söyleyebiliyor.

Aynı kaynakta, sarı rengin hem zihni çalıştırdığı, hem kafa karışıklığı yaptığı, hem de iştah açtığı bilgisiyle karşılaşabilirsiniz.

Bu gibi bilgilerin her birinde haklılık hissesi olabilir ancak bunların yerine göre özel olarak yorumlanması gerekir.

Renklerin anlamları ve etkileri hakkında genelleme yapmak yanlış olur.

Çünki bir defa her rengin sonsuz tonu var, ikincisi yan yana geldikleri diğer renklerle beraber etkileri değişebiliyor ve üçüncüsü bunlar her malzemede (duvarda, mobilyada, zeminde, perdede) farklı durabiliyor.

Renklerin birbirleriyle ilişkisine gelince, bu bahiste daha sağlam bilgiler var elimizde.

Üç ana rengin yani kırmızı, sarı ve mavinin ve bunların ara renklerinin yerleşimini gösteren çok bilindik bir renk çemberi vardır.

Buradan birbirine yakın olanları ve zıt olanları kolaylıkla görebilirsiniz. Çemberde karşı karşıya duran renkler zıttır.

Zıt renkler, açık ve koyu tonlar bir arada kullanılırsa birbirlerini açarlar, gösterirler.

Esasen tezatlar her zaman güzel bir ahenk oluşturur. Ahenk, farklı unsurların birarada güzellik doğurmasıdır.

Buna karşılık birbirine yakın ve ortak yönü olan unsurlar ise birlik oluşturur.

Yaradılışa bakınız: Kâinatta zıtlıklar ve birlikler iç içedir.

Yani birlikler ve tezatlar arasında güzel bir denge kurduğunuz zaman o mekân güzel olur. Fazla ahenk ilk anda çarpıcıdır. Fakat gözü yorar ve bir süre sonra etkisini kaybeder.

Fazla birlik de bir dinginlik taşımakla birlikte sıkıcı ve cansız, donuk durur. Bunları yerine göre ölçüsünde kullanmak gerek.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 19:30
  1. kasvetli mekan
  2. renk seçimi
  3. salon için renk seçimi
  4. duvar boyası seçerken dikkat edilmesi gerekenler

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