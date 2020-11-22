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Aktüel Kastamonu'ya mevsimin ilk karı düştü
Aktüel

Kastamonu'ya mevsimin ilk karı düştü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:51:15 -
Kastamonu'ya mevsimin ilk karı düştü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerine mevsimin ilk karı düştü.

Bozkurt ilçesi Isırganlık mevkisinde başlayarak 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaşan karla birlikte doğa beyaza büründü. Sonbaharın renk tonlarını saran beyaz örtü, eşsiz güzellikleri de beraberinde getirdi.

Öte yandan, zaman zaman etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi düştü.

Karayolları İnebolu 152'nci Şube Şefliğine bağlı Isırganlık Bakımevi'ndeki karla mücadele ekipleri, yağışın etkili olduğu güzergahlarda çalışma yürüttü.

Ekipler, etkisini artırması beklenen yağışa karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

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