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Aktüel Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
Aktüel

Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:36:20 -
Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün izolasyonda tutulmasına karar verilmesinin ardından, 165 kişi karantinaya alındı.

Kentte 10 Aralık'ta uygulamaya başlayan karar ile İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Ölçümlerde vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanlar ile il dışından gelen, ateşi normal olan ve herhangi olumsuzluğu bulunmayanlar da belirtecekleri adresler ile Valilikçe belirlenen yurtlara karantinaya alınıyor.

Bu kapsamda 165 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Eğitim ve turizm amacıyla ya da ticari ve tarımsal faaliyet yürüten şirketlere bağlı olarak ve tevdi edilen bir kamu görevini yürütmek için il merkezine gelenler, kapsam dışında tutuluyor.

Taşköprü-Kastamonu kara yolu Bük köyü mevkisindeki kontrol noktasında denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, il dışından gelen araçları durdurarak, sürücü ile yolcuların ateşini ölçtü, kimlik kontrollerini yaptı.

Vatandaşlardan Raşit Işık, Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiğini söyledi.

Kastamonu'ya yaklaşırken jandarma ekipleri tarafından durdurulduğunu anlatan Işık, "Burada Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla ateş ölçümü ve HES kodu uygulamasının yapıldığını gördüm. Bizim açımızdan çok önemli. Hastalığın önlenmesi için önemli bir uygulama." dedi.

Sinop'tan Karabük'e gittiğini anlatan Ekrem Ateş de uygulamayı beğendiğini ifade ederek, "Jandarma ekibimiz kimlik bilgilerimizi aldı, ateş ölçümümüzü yaptılar. Herkes evinde kalmaya çalışsın, hastalık yayılmasın." diye konuştu.

Oğuz Karakebeli de jandarma ekiplerine yaptıkları denetimden dolayı teşekkür ederek, denetimlerin Kovid-19'un yayılımını önleyeceğini kaydetti.


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