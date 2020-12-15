Kastamonu'ya gelen 46 kişi yüksek ateş nedeniyle karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'ya il dışından gelen ve vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olan 46 kişi karantinaya alındı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında, il dışından gelenler ile vücut ısıları 38 derece ve üzerinde olanların 10 gün süreyle izolasyonda olmalarına karar verilmesinin ardından jandarma ve polis ekipleri kontrollere başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında kente gelenlerin vücut ısılarını ölçüyor. Bu kişilerin belirttikleri adreslerde izole olmaları isteniyor.



Bu kapsamda ateşi 38 derece ve üzerinde olan 46 kişi, Kovid-19 testi uygulanmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı.