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Aktüel Kastamonuspor'dan anlamlı forma
Aktüel

Kastamonuspor'dan anlamlı forma

Kastamonu ekibi, bu sezon giyeceği formaların ön kısmında Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:10:45 -
Kastamonuspor'dan anlamlı forma

KASTAMONU (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor, bu sezonki formasının ön kısmında Milli Mücadele kahramanı Şehit Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan aldığı cephaneyi 9 aylık yavrusuyla İstiklal Yolu üzerinden cepheye taşırken zorlu kış şartları nedeniyle Kastamonu Kışlası yakınlarında silahların üzerine yatmış şekilde donarak hayatını kaybeden Şerife Bacı'nın şehrin birçok noktasında heykeli bulunuyor.

GMG Kastamonuspor bu sezon, formalarının ön kısmında Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Şerife Bacı'nın silüetine yer verdi.

Kulüp başkanı Enes Aygün, gazetecilere, bu sezon çok güzel bir forma tasarladıklarını söyledi.

Sezon başında bu forma tasarımına karar verdiğini belirten Aygün, "Şehit Şerife Bacı, Kastamonu ile simgeleşmiş, sembolleşmiş bir isim. Yeni sezonda bize daha iyi geleceğine, enerjisiyle bize ışık tutacağına inandığımız bu formaları yaptık. 'Şerife Bacı ruhuyla' sloganıyla bu formaları tasarladık. Güzel oldu, çok da ses getirdi." dedi.

Aygün, formaların yakında satışa çıkacağını kaydetti.

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