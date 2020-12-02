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Aktüel Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı
Aktüel

Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:34:22 -
Kastamonu'daki orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde, 12 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınında 2 gün süren soğutma çalışmaları tamamlandı.

İlçeye bağlı Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangının kontrol altına alınmasıyla başlatılan soğutma çalışmaları, sonlandırıldı.

Yangında 12 hektar alan zarar gördü.

Yangına Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale etmişti.

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