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Aktüel Kastamonu'daki 2 yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alan zarar gördü
Aktüel

Kastamonu'daki 2 yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 17:22:56 -
Kastamonu'daki 2 yangında yaklaşık 45 hektar ormanlık alan zarar gördü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 2 ayrı alanda çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisi ile bu alana 10 kilometre uzaklıktaki Attepe Yaylası'nda çıkan yangınlar, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile 9 ilden gönderilen ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangınlarla ilgili soğutma çalışmaları da tamamlandı. Yangında yaklaşık 45 zarar ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisindeki ormanlık alanda 22 Ekim'de çıkan ve ekiplerin müdahalesi süren yangının ardından bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası'ndaki ormanlık alanda da yangın başlamış, çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmıştı.

Attepe Yaylası'nda kontrol altına alınan alana yaklaşık 400 metre uzaklıktaki Korukayası mevkisinde 29 Ekim'de yeniden çıkan yangın da söndürülmüştü.

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