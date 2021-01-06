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Aktüel Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:41:50 -
Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2'si tır olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen kazada, 55 TK 144 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen 25 AAR 768 plakalı tır, 34 NV 3898 plakalı otomobil ve 18 AAK 865 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Cihan Ünlü, Cemil Filizoğlu ve Orhan Polat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolu İstanbul Samsun istikameti ulaşıma kapandı.

Kazanın ardından trafik yan yollardan sağlandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.

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