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Kastamonu'da zehirli mantar paniği!

Azdavay ilçesine bağlı Başakçay köyünde, aynı aileden 4 kişi, yedikleri mantardan zehirlenirken, Emine Çilek'in hayati tehlikesinin olduğu açıklandı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:59
Kastamonu'da zehirli mantar paniği!

Kent merkezi ve ilçelerinden 1 hafta içinde, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne 70'ten fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği öğrenildi.

Azdavay'a bağlı Başakçay köyünde, dün akşam yemeğinde mantar yiyen Sadık (81), Emine (79), Remzi (61) ve Necla Çilek (60), bir süre sonra fenalaştı. Aile fertlerinin komşularından yardım istemesi üzerine, sağlık ekibine haber verildi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, 4 kişiyi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çilek ailesi fertlerinin yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Sadık Çilek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, eşi Emine ile oğlu Remzi ve gelini Necla Çilek'in yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Emine Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

1 HAFTADA 70'TEN FAZLA KİŞİ ZEHİRLENDİ
Öte yandan kent merkezi ve ilçelerinden 1 hafta içinde Kastamonu Devlet Hastanesi'ne 70'ten fazla kişinin mantar zehirlenmesi nedeniyle geldiği, bunlardan sağlık durumları ağır olan 3'ünün farklı illerdeki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:59
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