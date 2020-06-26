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Aktüel

Kastamonu'da yuvadan düşen serçe yavruları itfaiye tarafından yerine konuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-26 12:53:28 -
Kastamonu'da yuvadan düşen serçe yavruları itfaiye tarafından yerine konuldu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yuvalarından düşen kuşlar, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.

Bir binanın çatısının altına yuva yapan serçenin 2 yavrusunun kaldırıma düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşları alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.

Burada kontrolden geçirilen 2 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.


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