Kastamonu'da yuvadan düşen serçe yavruları itfaiye tarafından yerine konuldu
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde yuvalarından düşen kuşlar, itfaiye ekiplerince tekrar yerlerine konuldu.
Bir binanın çatısının altına yuva yapan serçenin 2 yavrusunun kaldırıma düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşları alarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.
Burada kontrolden geçirilen 2 yavru, itfaiye görevlileri tarafından merdivenle yuvaya ulaşılarak yerine konuldu.