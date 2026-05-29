Kastamonu'da yürek yakan kaza! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçuruma devrilen otomobilde sürücü Emirhan Şahin yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bayram yolculuğunu faciaya dönüştürdü. İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma devrilen araçta bulunan yaralılara ulaşmak için ekipler seferber oldu.

Emirhan Şahin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, İnebolu-Kastamonu kara yolunun Soluğan mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metrelik uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler araçta bulunan M.D. (20), ablası M.B.D. (21) ve kardeşi B.D'yi (13) yaralı olarak kurtararak hastaneye götürdü. Araç sürücüsü Emirhan Şahin'in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Emirhan Şahin'in cenazesi İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emirhan Şahin'in kazada yaralanan M.D. ile nişanlandığı ve Kurban Bayramı için İnebolu'ya geldiği öğrenildi.

