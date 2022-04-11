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Aktüel Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında, 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 19:18:00 -
Kastamonu'da yangın! Engelli çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde bir evde çıkan yangında, 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Dördül köyünde Osman Can'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, evde tek başına bulunan 13 yaşındaki bedensel ve zihinsel engeli Mehmet Can'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangın sırasında çocuğun ailesinin, bahçelerinde çalıştığı öğrenildi.

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