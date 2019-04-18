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Kastamonu’da yamaç paraşütü sporu için inceleme yapıldı

Samsun’dan Kastamonu’ya gelen yamaç paraşütçüleri, yamaç paraşütü yapılabilmesi için yeni yerlerle ilgili inceleme yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe 13:43
Kastamonu’da yamaç paraşütü sporu için inceleme yapıldı

Samsun’dan Kastamonu’ya gelen yamaç paraşütçüleri, yamaç paraşütü yapılabilmesi için yeni yerlerle ilgili inceleme yaptı. İlk olarak İnebolu ve Pınarbaşı ilçesinde yamaç paraşütü için uçulabilir alan belirlendi.


Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’in daveti üzerine Kastamonu’ya gelen Samsun Uçuş Kulübü sporcuları, Kastamonu’da önümüzdeki günlerde yapılacak etkinliklerde gösteri yapabilmek ve yamaç paraşütü sporunu geliştirebilmek için Kastamonu’ya geldi. Kastamonu’da ilk olarak kanyonlarıyla ünlü Pınarbaşı ilçesinde incelemede bulunan ekip, daha sonra Karadeniz’e sahili bulunan İnebolu ilçesine geçti. Burada da kendilerine yamaç paraşütü için kalkış ve iniş yapabilecek alanlar belirleyen ekip, daha sonra Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret ederek bilgi verdi.


İnebolu’da yamaç paraşütü için yaptıkları inceleme öncesinde bilgi veren Samsun Uçuş Kulübü Başkanı Köksal Akman, “Samsun Uçuş Kulübü olarak sportif faaliyetlerde uçuş etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Her yıl 40 tane uçuş yapabilen profesyonel pilot öğrenci yetiştiriyoruz. Şu anda 60 tane lisanslı sporcumuz da bulunuyor. Kastamonu Valimiz Yaşar Karadeniz’in daveti üzerine Kastamonu’ya geldik. Valimiz, ’Kastamonu’da düzenlenen etkinliklerde sportif faaliyetlerde yamat paraşütü yapabilir misiniz’ şeklinde teklife bulundu. ’Her yıl rutin olarak tekrarlanan etkinliklerde sizler de yamaç paraşütü ile etkinlik yapın’ demişti. Biz de ona istinaden buraya geldik. Pınarbaşı ilçemizde kalkış ve iniş yerlerini tespit ettik. Yamaç paraşütü için çok uygun yerler tespit ettik. Sonra İnebolu ilçemize geçtik. Burada kalkış iniş yerleri tespit edeceğiz. Şimdilik iki tane ilçede yamaç paraşütü için kalkış ve iniş yerleri belirliyoruz. Bundan sonra yapılacak etkinliklere bizler de katılacağız. Davet gelmesi üzerine bundan sonra etkinliklerimizi burada da sürdürmeyi planlıyoruz” dedi.


Yamaç paraşütünü kendisine güvenen herkesin yapabileceğini söyleyen Akman, “Bu sporda tehlike yok. Yolda yürümek daha tehlikelidir. Kurallara uyduğunuz sürece hiçbir zaman tehlike yoktur. Kurallara uymadığınız zaman yolda yürürken de tehlike vardır. Yamaç paraşütü yapabilmek için önce eğitim almak gerekiyor” diye konuştu.


Kastamonu’nun doğası bakımından yamaç paraşütüne çok uygun bir yer olduğuna dikkat çeken Akman, “Kastamonu doğası ve turizm altyapısı bakımından yamaç paraşütü için çok uygun bir yer diyebiliriz. Çok güzel, stabil bir havası var. Arkadaşlarımızın arayıp da bulamadıkları yerler oluyor buralar. Biz, iki ilçe gezip Pınarbaşı ve İnebolu’da çok güzel alanlar belirledik. Diğer ilçelerimizde de eminim yüksek yerlerde yamaç paraşütü için uygun tepeler olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.


“Havada iken mutluluk hissediyorsun” diyen Akman, “Dünyada, Avrupa ülkelerinde uçmayan kimse yok. Aileler hafta sonları uçuşa geçerler. Türkiye’de ise gelişmekte olan spor dallarına itildiği için çok ilgi yok ama Kastamonu Valimizin bu spora bir ilgisi var. Kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.


Akman, şöyle devam etti:


“Eğer yamaç paraşütü için eğitim almak isterlerse bizimle irtibata geçilsin, ister burada isterse Samsun’da da eğitimler verebiliriz. 20’şer kişilik guruplar halinde eğitir, uçabilecek duruma getiririz. Kendilerini de Kastamonu’ya hediye ederiz.”


Samsun Uçuş Kulübü ekibinde Hüseyin Hulusi Gögez, Salih Zeki Dege ve Ramazan Çelikkaya da yer aldı.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 13:43
  1. doğa

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