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Aktüel Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Aktüel

Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Sisin etkili olduğu bölgede tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:38:38 -
Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesimi ve İstanbul yolu güzergahında dünden beri etkili olan sis ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Bölgede etkisini artıran sis nedeniyle Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Sis nedeniyle sürücüler Kastamonu'dan Çankırı, Ankara ve İstanbul'a ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

- Sis nedeniyle trafik kazaları da yaşanıyor

Sisin etkili olduğu Havalimanı Kavşağı'nda Fazlı Koçak (56) idaresindeki 18 AL 066 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 37 RD 618 plakalı tır çarpıştı. Yaralanan Koçak 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.



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