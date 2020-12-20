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Aktüel Kastamonu'da polis ekipleri kapı kapı gezerek çocukların yüzünü güldürdü
Aktüel

Kastamonu'da polis ekipleri kapı kapı gezerek çocukların yüzünü güldürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:32:05 -
Kastamonu'da polis ekipleri kapı kapı gezerek çocukların yüzünü güldürdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında çocuklar ziyaret edilerek hediye verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce başlatılan "Çocuklarımız için bir sürprizimiz var" projesi kapsamında polis ekipleri Esentepe Mahallesi'nde kapı kapı gezerek çocukları ziyaret etti.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Yasemin Acar, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çocukların moral ve motivasyonunu artırmak istediklerini söyledi.

"Onların can sıkıntılarını gidermek için çeşitli hediyeler getirdik." diyen Acar, "Boyama kitabı, Şehit Şerife Bacı okuma kitabı, atkı, bere gibi küçük hediyeler verdik. Bundan önceki süreçte olduğu bundan sonraki süreçte de çocukların yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

7. sınıf öğrencisi Şerife Bozaklı ise sokağa çıkma kısıtlamasında sıkıldığını anlatarak, "Polis ağabeyler geldiler zilimize bastılar. Bize küçük hediyeler getirdiler, mutlu olduk. Polislerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Recai Karandı da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle öğrencileri ziyaret ettiklerini belirtti.

Polis ekiplerine teşekkür eden Karandı, şunları söyledi:

"Polis ekibimiz muhtarlığımıza geldiler. Pandemi sürecinde çocukların evden çıkamamaları nedeniyle onlara hediye getirdiklerini söylediler. Bizler de polis ekiplerimize yardımcı olduk. Polis ekibimizle birlikte çocuklarımızın evlerini gezdik. Ekiplerimiz hediyelerini verdi biz de çocuklarımıza çikolata verdik."

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