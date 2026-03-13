Kastamonu’da 'patpat' faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Feci kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine bağlı Günvakti köyünde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Mehmet Battal idaresindeki 'patpat' olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
TARIM ARACININ ALTINDA KALDILAR
Şarampolde sürüklenen aracın altında kalan sürücü Mehmet Battal, olay yerinde feci şekilde can verdi. Araçta bulunan eşi Dila Battal ise ağır yaralı olarak kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bozkurt Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
DURUMU KRİTİK
Hastanede tedavi altına alınan Dila Battal’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, yaralı kadın Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Battal'ın cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı soruşturma yürütüyor.