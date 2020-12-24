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Aktüel Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:21:13 -
Kastamonu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hasan Kılıç (61) yönetimindeki 37 ET 045 plakalı otomobil, Çaykapı köyü kavşağında, karşı yönden gelen İsmail Turan idaresindeki 05 DN 052 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Kılıç ile Turan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçlarda bulunan Zeliha Kılıç ( 56 ) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan uluslararası D-100 kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.


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