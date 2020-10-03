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Aktüel Kastamonu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Kastamonu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:58:05 -
Kastamonu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hakan Kuşgözoğlu'nun kullandığı 37 ABC 781 plakalı otomobil, Doğu Çevre Yolu'nda aynı istikamette giden Ahmet Aydın idaresindeki 37 SF 576 plakalı kamyona çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Berçin Özlem Şen, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak Şen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

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