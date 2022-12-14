  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kastamonu’da otel kurşunlandı
Yerel

Kastamonu’da otel kurşunlandı

Kastamonu’da sabah saatlerinde bir otel kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 14:32:00 -
Kastamonu’da otel kurşunlandı

Kastamonu’da sabah saatlerinde bir otel kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da şehir merkezinde faaliyet gösteren bir otel ve restoran, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili yapılan ihbar üzerine olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23