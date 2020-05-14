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Aktüel

Kastamonu'da maske takmadan dolaşmak yasalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 00:22:58 -
Kastamonu'da maske takmadan dolaşmak yasalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu hale geldi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları hakkında bilgi verildi.

Maske takmanın önemi vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cadde ve sokaklarla halkın toplu bulunduğu yerlerde, iş yerleri ve bunların önlerinde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. Bu alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesi zorunludur."


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