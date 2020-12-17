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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 143 kişiye para cezası
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 143 kişiye para cezası

Kentte izolasyon ve karantina kurallarına uymayan 85 kişi yurtlara yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:27:31 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 143 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 143 kişiye 182 bin 369 lira para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 10-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 31, sosyal mesafeye uymayan 15, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 11, sigara yasağına uymayan 12, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 74 kişi olmak üzere toplam 143 kişiye 182 bin 369 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 85 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.


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