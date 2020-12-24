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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası

Kentte izolasyon ve karantina kurallarına uymayan 48 kişi yurtlara yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:34:35 -
Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 109 kişiye para cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 109 kişiye 138 bin 536 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17-23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan 35, sosyal mesafeye uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 3, sigara yasağına uymayan 8, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 58 kişi olmak üzere 109 kişiye 138 bin 536 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 48 kişinin yurtlarda kaldığı belirtilen açıklamada, bu tedbirlere uymayan 3 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.


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