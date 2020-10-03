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Aktüel Kastamonu'da Kovid-19 karantina kuralına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi
Aktüel

Kastamonu'da Kovid-19 karantina kuralına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-03 20:05:34 -
Kastamonu'da Kovid-19 karantina kuralına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayan 2 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, Merkez Mahallesi Enverpaşa Caddesi'ndeki ikametlerinde Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunması gereken F.Y. ve A.Y'nin dışarı çıktıkları belirlendi.

Karantina kurallarına uymayan F.Y. ve A.Y, AFAD ekiplerince il merkezindeki KYK yurduna götürüldü.

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