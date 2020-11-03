Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

İlçeye bağlı Beldeğirmen köyünde ikamet eden Ümmühan Göçmen'den, kestane toplamak için evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Jandarma asayiş ve jandarma komando timlerinden oluşan 40 kişilik ekibin yanı sıra birer iz, arama kurtarma ve kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam ediliyor.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.

Bozkurt ilçesinde 24 Ekim'de kestane toplamaya çıkan ancak eve dönmeyen Ümmühan Göçmen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlatmıştı.