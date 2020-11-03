  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor
Aktüel

Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

Kestane toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan kadın, 40 kişilik jandarma ekibinin yanı sıra iz, arama kurtarma ve kadavra köpekleriyle aranıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:21:59 -
Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 83 yaşındaki kadını arama çalışmaları 11. gününde devam ediyor

İlçeye bağlı Beldeğirmen köyünde ikamet eden Ümmühan Göçmen'den, kestane toplamak için evinden ayrılmasının ardından bir daha haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Jandarma asayiş ve jandarma komando timlerinden oluşan 40 kişilik ekibin yanı sıra birer iz, arama kurtarma ve kadavra köpeği ile arama çalışmalarına devam ediliyor.

Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.

Bozkurt ilçesinde 24 Ekim'de kestane toplamaya çıkan ancak eve dönmeyen Ümmühan Göçmen'in yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) arama çalışması başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı
Medya

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a flaş bir isim katıldı.
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay