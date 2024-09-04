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Yerel Kastamonu’da kahreden kaza: Patpatın altında kalarak can verdi
Yerel

Kastamonu’da kahreden kaza: Patpatın altında kalarak can verdi

Yeniakit Publisher
2024-09-04 17:42:00 -
Kastamonu’da kahreden kaza: Patpatın altında kalarak can verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde tamir etmek istediği patpatın altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Kanlıkoz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bakan kendisine ait olan, 'patpat' diye adlandırılan tarım aletinin kırılan parçasını tamir etmek istedi.

ÜZERİNE DÜŞTÜ

Tamir sırasında patpat, Bakan'ın üzerine düştü. Patpatın altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bakan'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA
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