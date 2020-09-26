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Aktüel Kastamonu'da Kahin Tepe kazısında eski döneme ait tapınak bulundu
Aktüel

Kastamonu'da Kahin Tepe kazısında eski döneme ait tapınak bulundu

Kazı danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin: - "Buranın, insanların senenin belli dönemlerinde buraya gelip avlandığı, bilgi birikimini paylaştığı, tapındığı, hayvanların heykellerini yaptığı kutsal bir alan olduğunu düşünüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:16:48 -
Kastamonu'da Kahin Tepe kazısında eski döneme ait tapınak bulundu

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Araç ilçesinde yürütülen Kahin Tepe kazısında eski döneme ait bir tapınağa ulaşıldı.

Araç ilçesinin Kahin Tepe mevkisinde 2018 yılında başlayan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kastamonu Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Kazıya, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nurperi Ayengin danışmanlık yapıyor.

Ayengin, AA muhabirine, 3 yıldır devam eden çalışmalara Başköy yakınlarında baraj kurtarma kazısı olarak başladıklarını söyledi.

Bölgenin altında önemli bir yerleşim yeri bulduklarını dile getiren Ayengin, "M.Ö.12 bin ile 7 bine kadar süren Akeramik Neolitik Dönem'e tarihlenen yerleşim yeri keşfettik. Bu dönemin en meşhurlarından biri Güneydoğu'daki Göbeklitepe. Dönemin toplumsal yapısına baktığımızda, ana unsurun katı ve karmaşık bir dini inancın olduğunu biliyoruz. Bunu Göbeklitepe'den gözlemliyorduk ama Akeramik Neolitik Dönem Karadeniz'de hiç bilinmiyordu." dedi.

Kahin Tepe'nin, Anadolu tarihini değiştirecek yeni keşiflere gebe olduğunu belirten Ayengin, şöyle devam etti:

"Bu kazılar hem Anadolu hem insanlık hem de dünya tarihi açısından çok ciddi sonuçlar verecek. Burası ovaya hakim bir yer. Dönem insanlarının burayı özellikle ve bilinçli şekilde seçtiğini düşünüyorum. Kazılarda ortaya çıkan nitelikli heykeltıraşlık eserlerde Akeramik Neolitik Dönem'in dini inanışının, tanrılarının hangi hayvanlardan oluştuğunu tespit ettik diyebiliriz. Buranın, insanların senenin belli dönemlerinde buraya gelip avlandığı, bilgi birikimini paylaştığı, tapındığı, hayvanların heykellerini yaptığı kutsal bir alan olduğunu düşünüyoruz."

- "Çok daha büyük keşifler bizi bekliyor"

Ayengin, bölgede tapınmaya yönelik yapılan heykeltıraş eserlerinin yanı sıra mimariye ait dikili taşlar da belirlediklerini anlatarak, "Kahin Tepe, Akeramik Neolitik Dönem'e ait Göbeklitepe'ye çok benziyor. Çıkan eserler de benzerlik gösteriyor. Özellikle hibrit eserlere, ruhban sınıfına ait tasvirlere baktığımızda Göbeklitepe ile en benzer yerleşim yerlerinden biri diyebiliriz." diye konuştu.

Çalışmanın Karadeniz Bölgesi açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Ayengin, "Kahin Tepe, Karadeniz'deki Akeramik Neolitik Dönem'e ait en eski tapınım alanı. Burası insanların hem tapındığı hem de birikimlerini aktardığı dini bir mekan. Karadeniz'de bulunmuş en eski tapınma alanı. Bu kazılar bize şunu gösterdi. Anadolu tarihinin daha keşfedilmemiş pek çok yerleşime gebe olduğunu gördük. Çok daha büyük keşifler bizi bekliyor. Ezber bozan kazı, ezber bozmaya devam edecek." sözlerine yer verdi.

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