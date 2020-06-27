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Aktüel

Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı

Yeniakit Publisher
2020-06-27 00:29:58 -
Kastamonu'da iki katlı ahşap ev yandı

KASTAMONU (AA) - Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samatlar köyü Halaçlar Mahallesi'nde Fikri Demir'e ait 2 katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç Belediyesi ve İğdir Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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