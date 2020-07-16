  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da içki ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:59:17 -
Kastamonu'da içki ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde içki ve silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede içki ve silah kaçakçılığı operasyonu düzenledi.

Polis ekiplerince belirlenen ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 237 fişek, 725 ses fişeği, birer litrelik 78 dolu alkollü içki şişesi ile 150 telefon batarya ve aksesuarı ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı