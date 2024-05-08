Kastamonu'da 'domuz çiftliği' iddiası yalanlandı!
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilde "domuz çiftliklerinin" faaliyet gösterdiği ve etlerin iç piyasaya satıldığı iddiası yalanlandı.
Yapılan açıklamada haberlerin asılsız olduğu ifade edildi.
Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:
"Son günlerde bazı yayın organlarında Kastamonu ilimizde lisanslı domuz çiftliklerinin faaliyet gösterdiğine dair haberler yer almaktadır. İlimizde lisanslı domuz çiftliği bulunmamaktadır ve bu haber tamamen asılsızdır"