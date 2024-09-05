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Yerel Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı
Yerel

Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-09-05 16:11:00 -
Kastamonu'da dede ve torunu motorlu testereyle yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kendisine ait evin çatısında çalışan dede ve torunu, motorlu testereyle ağır yaralandı.

Aktaş köyünde evinin çatısında onarım yapan Mustafa Kibaroğlu (69), motorlu testereyle tahta keserken dengesini kaybetti.

Kibaroğlu'nun yüzünü kesen testereyi kapatmak isteyen torunu Yusuf Deneli de (18) karnından yaralandı.

Dede ile torunu, ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan dede ve torunu, müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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