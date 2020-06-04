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Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-06-04 18:21:46 -
Kastamonu'da bir mahallede karantina sona erdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir mahallede karantina uygulaması sonlandırıldı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, Yolkonak köyü Kımız Mahallesi'nde, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, 21 Mayıs'ta karantina uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, köy merkezinde yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, Kovid-19 pozitif vaka kalmadığı ve şüpheli vakaya da rastlanılmadığından karantina sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

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