Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı
KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çetmi köyü artan vaka sayıları nedeniyle 8 Aralık'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı.
Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde 10 gün süreyle karantina uzatıldı.
Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.