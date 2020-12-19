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Aktüel Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı
Aktüel

Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-19 12:15:26 -
Kastamonu'da bir köyün karantina süresi uzatıldı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 gündür karantina uygulanan bir köyün karantina süresi uzatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Çetmi köyü artan vaka sayıları nedeniyle 8 Aralık'ta 10 gün süreyle karantinaya alınmıştı.

Sürenin bitmesine rağmen vakalarının artış göstermesi nedeniyle köyde 10 gün süreyle karantina uzatıldı.

Karantina kapsamında köye giriş çıkışlara izin verilmiyor.


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