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Gündem Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı
Gündem

Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde artan corona virüs vakaları nedeniyle bir köy karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 19:32:00 -
Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyü Merkez Mahallesi artan corona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alındı. Bozkurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Bozkurt ilçesine bağlı Tezcan köyü merkez mahallesinde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün karantina uygulaması başlatıldı. Giriş çıkışlara izin verilmeyen mahallede, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem aldı.

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