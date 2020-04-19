  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

2020-04-19 20:53:12 -
Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Araç İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Yeşilova köyü 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.

Karantinaya alınan köy halkından bir araya gelmemeleri, evlerinde kalıp köy sınırları dışına çıkmamaları ve izolasyon kurallarına uymaları istendi.

Altı yerleşim yerinde karantinanın sona erdiği kentte, 21 yerleşimde ise karantina uygulaması devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı