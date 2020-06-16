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Aktüel

Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun: - "Testleri pozitif çıkan personel, tutuklu hükümlülerle ve başka personelle temas etmeden sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir. Bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD-19 testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu, hükümlü bulunmamaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:52:38 -
Kastamonu'da 8 infaz ve koruma memurunun kovid-19 testi pozitif çıktı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Uzun, 8 infaz ve koruma memurunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını belirtti.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada Kastamonu Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan infaz ve koruma memurlarının Kovid-19 salgınından etkilendiği yönündeki iddialarla ilgili basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca eşleri sağlık çalışanı olan ya da kronik rahatsızlıkları bulunan kamu çalışanlarının, kovid-19 salgınından etkilenmemeleri için bu süreci idari izinli olarak evlerinde geçirdiğini hatırlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kastamonu Ceza İnfaz Kurumundaki idari izinli olan personel mesaisine dönmeden önce tedbir amaçlı olarak yurtlarda 14 günlük izolasyona alınmışlar ve kendilerine kovid-19 testi uygulanmıştır. İzolasyondaki personele uygulanan testlerde, 8 infaz ve koruma memurunun testleri pozitif çıkmıştır. Testleri pozitif çıkan personel, tutuklu hükümlülerle ve başka personelle temas etmeden sağlık kurumlarına yönlendirilmişlerdir. Bu vakalar dışında Kastamonu Ceza İnfaz Kurumunda KOVİD-19 testi pozitif çıkan başka bir personel ya da tutuklu, hükümlü bulunmamaktadır."

Uzun açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığınca ceza infaz kurumlarında alınan tüm tedbirlerin titizlikle uygulandığı bilgisine yer verdi.



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