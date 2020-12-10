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Aktüel Kastamonu'da 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi
Aktüel

Kastamonu'da 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:54:30 -
Kastamonu'da 10 yılda 471 kişi mantardan zehirlendi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, 10 yılda 471 kişinin mantardan zehirlendi. Jandarma ekipleri, köy köy gezerek bilgilendirme broşürleri asıyor.

İl Jandarma Komutanlığı mantar zehirlenmelerinin önlenmesi için broşürler dağıtarak vatandaşları bilgilendirmek istiyor.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, kent genelinde 10 yılda 471 kişinin mantardan zehirlendiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinsi bilinmeyen mantarların toplanmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kastamonu Valiliğinin desteği ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca geliştirilen proje kapsamında hazırlanan 'Mantar zehirlenmelerine karşı bilgilendirme broşürleri' vatandaşlarımızın görebileceği yerlere asılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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