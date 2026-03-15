Kastamonu Üniversitesi’nin projesine KUZKA desteği

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan proje, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2026 Yılı Yerel Ürün Ticarileştirme ve KOBİ Destek Merkezi Teknik Destek Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda toplam 5 proje desteklenmeye değer bulundu. Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırlanan proje de birinci dönem değerlendirmelerinde destek alan projeler arasında yer aldı.

Destek almaya hak kazanan proje ile Teknoloji Transfer Ofisinin fikri mülkiyet varlıklarının daha etkin şekilde yönetilmesi, patentlerin ticarileştirilmesi ve lisanslama süreçlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında eğitim, danışmanlık ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütülerek üniversitede ortaya çıkan patentlerin ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlanması planlanıyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin desteklenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yürütülen çalışmaların üretilen bilginin toplumsal ve ekonomik değere dönüşmesine katkı sunduğunu ifade etti. Topal, projeye katkı sağlayan akademik ve idari personele teşekkür etti.