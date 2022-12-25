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Ekonomi Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kastamonu Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)nin ilgili hükümleri gereğince öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:23:00 - 2022-12-25 14:47:30
Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın “Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler” kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

Müracaat Takvimi

Müracaat Tarihi         23.12.2022

Son Müracaat Tarihi  23.01.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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