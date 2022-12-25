Kastamonu Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; adaylar son müracaat tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın “Müracaat Edilecek Birime İlişkin Bilgiler” kısmında belirtilen birimlere şahsen veya posta ile müracaatta bulunacaklardır. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.

(1) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/mevzuat/yonergeler adresinden “Yönergeler” başlığı altından temin edilebilir.

(2) https://pdb.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/belgeler/akademik-belgeler adresinden “Öğretim Üyesi ile İlgili Belgeler” başlığı altından temin edilebilir.

Müracaat Takvimi

Müracaat Tarihi 23.12.2022

Son Müracaat Tarihi 23.01.2023

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