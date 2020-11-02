Kastamonu "Millet Bahçesi" ile nefes alacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen Millet Bahçesi'nin yapım ihalesini, 41 milyon 290 bin liralık teklifin sahibi Azra Enerji İnşaat AŞ kazandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, ihaleye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi projesinin Kastamonu Belediyesi ekiplerince hazırlandığını ve Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan arazi üzerine projelendirildiğini hatırlattı.

Projenin ihalesinin netleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vidinlioğlu, "240 dönüm üzerine yapılacak Millet Bahçesi projesi şehrimize değer katacaktır. 41 milyon liralık dev bir projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yaptığımız koordineli çalışma neticesinde Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Yine eski belediye binamızın yıkım kararını aldık. Buraya da Kastamonu'muza yakışır bir park ve otopark planımız var. İnşallah yeni yaşam alanları ve yeni projelerle nefes alan bir şehir hedefine doğru yürüyeceğiz." dedi.

Şehrin hızlı bir betonlaşma dönemi geçirdiğini ifade eden Vidinlioğlu, şöyle devam etti:

"Hayatımıza betonun girmesiyle birlikte Kastamonu'da hızlı bir çehre değişimi olmuş. Bu son yıllarda yüksek katlar ile zirve noktasına ulaştı. Nefes almak için yeni adımlar atmalıyız. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Çok uzun süredir söylüyorum. Toprakla barışmalıyız, üretmeliyiz. İstediğimizde yapamayacağımız iş yok. Yeter ki birlik olalım, birlikte hareket edelim. Bizler de şehrin yöneticileri olarak yeni yaşam alanları oluşturmalıyız ki bu doğrultuda devasa projeleri Kastamonu'muza kazandırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de hedeflerimize yönelik yeni projeleri bir bir Kastamonu'muza kazandıracağız."

Projenin, Kastamonu için büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Vidinlioğlu, iş teslimiyle birlikte hızlı bir çalışmanın başlayacağını sözlerine ekledi.





