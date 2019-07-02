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Kastamonu Belediyespor'da transfer çalışmaları

- Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekibini, yeni sezonda antrenör Okan Halay çalıştıracak

02 Temmuz 2019 Salı 15:44
Kastamonu Belediyespor'da transfer çalışmaları


KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonu şampiyonu Kastamonu Belediyespor, antrenör Okan Halay ile anlaşmaya vardı.

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, son olarak Erkekler Süper Ligi'nde SELKA Eskişehir Hentbol'u çalıştıran antrenör Halay ile anlaştı.

Antrenör Hakan Günal ile 2018-2019 sezonunun sonunda yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor, 2019-2020 sezonu için Okan Halay ile sözleşme imzaladı. Halay'ın yardımcılığını ise geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev alan Hüseyin Aşçı'nın yapacağı öğrenildi.

Kulüp başkanı Bülent Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon için yerli ve yabancı çok sayıda antrenörle görüştüklerini ifade ederek, "Yeni sezon için Okan hocamızda karar kıldık. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.


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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:44
  1. antrenör Okan Halay
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