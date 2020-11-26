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Aktüel Kastamonu Belediyesi 10 evin yandığı köye yardımda bulundu
Aktüel

Kastamonu Belediyesi 10 evin yandığı köye yardımda bulundu

Teperharman köyünü ziyaret eden Belediye Başkanı Vidinlioğlu, ailelere ayakkabı, battaniye, gıda kolisi dağıttı, çocuklara oyuncak hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-11-26 16:13:55 -
Kastamonu Belediyesi 10 evin yandığı köye yardımda bulundu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, yangında 10 ev ile bir caminin zarar gördüğü Tepeharman köyünü ziyaret etti.

Vidinlioğlu, Kastamonu merkeze bağlı 14 haneli Tepeharman köyü Merkez Mahallesi'nde 10 ev ile bir caminin zarar gördüğü yangında mağdur olan vatandaşlara, kış öncesi ayakkabı, battaniye, gıda kolisi yardımında bulunurken çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Bir süre vatandaşlarla sohbet edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, yangının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Yangının ardından belediye ekiplerine, mağdur olan ailelere gereken yardımın yapılması talimatını verdiğini hatırlatan Vidinlioğlu, bunun üzerine belediye ekiplerinin hızla, vatandaşlarla irtibata geçerek ihtiyaçların bir bölümünü karşıladığını aktardı.

Kastamonu Belediyesi olarak ellerinden geldiğince yangın mağdurlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Vidinlioğlu, "Rabbim hepinizi, ilimizi ve ülkemizi büyük felaketlerden korusun. Tesellimiz, can kaybı olmaması. Bizler sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Kastamonu Belediyesi olarak gücümüz yettiğince mağduriyetinizi gidermeye çalıştık ve çalışacağız." dedi.

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