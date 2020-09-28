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Ekonomi Kastamonu Araç Barajı ekonomiye yılda 55 milyon lira katkı verecek
Ekonomi

Kastamonu Araç Barajı ekonomiye yılda 55 milyon lira katkı verecek

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Barajın tamamlanmasıyla 43 bin 590 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 09:06:34 -
Kastamonu Araç Barajı ekonomiye yılda 55 milyon lira katkı verecek

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı sürdürülen Kastamonu Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile ekonomiye yıllık 55 milyon 741 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Genel müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kastamonu topraklarının suyla buluşmasına, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesine devam ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Araç Barajı'nın tamamlanmasıyla 43 bin 590 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını aktardı. Yıldız, "Bununla birlikte 1565 dekar tarım arazisi ve 20 köy ile 1 il taşkından korunacak. Barajda 5 megavat kurulu güç ile yılda 13,79 gigavat saat enerji üretimi yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, barajın temelden 81,55 metre yüksekliği ile 44,16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 55 milyon 741 bin lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor."

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