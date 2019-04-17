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Kaş’ta turizm haftası mahalle ziyaretleri

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 43’üncüsü düzenlenen turizm haftası etkinlikleri kapsamında mahalle ziyaretleri yapıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
Kaş’ta turizm haftası mahalle ziyaretleri

Antalya’nın Kaş ilçesinde bu yıl 43’üncüsü düzenlenen turizm haftası etkinlikleri kapsamında mahalle ziyaretleri yapıldı.


Kaş’ta turizm haftası kutlamalarının üçüncü gününde ilçenin İslamlar ve Üzümlü Mahallesi ziyaret edildi. Mahalle ziyaretlerine Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm sektörünün temsilcileri ve kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sabah saatlerindekatılımcıları İslamlar mahallesinde muhtar Bayram Köprücü karşıladı ve köy meydanında kahvaltı ikramı yaptı. Likyalı Yörükler Patara ekibi halk oyunları gösterisi sundu.


Ardından katılımcılar yürüyerek Üzümlü Mahallesine hareket etti. Burada mahalle muhtarı Osman Erer tarafından karşılanan katılımcılar öğle yemeği sonrası, Üzümlü İlk-Ortaokulu halk oyunları ekibinin gösterisini seyretti.


Kaymakam Ulaş Akhan yaptığı mahalle konuşmalarında, her etkinliğin öncelikle birlik ve beraberliği sağlamaya vesile olan geçmiş kültürü, gelenekler ve görenekleri yaşatmayı, onları gelecek nesillere en güzel şekilde taşımaya katkı sağladığını ifade etti.


Kaş’ın turizmiyle ön plana çıktığını ancak tarımda da söz sahibi olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Akhan, Margaz Üzümüyle ilgili tescil başvurusu yapılarak, bu ürünü hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacaklarını kaydetti.


Gelenek ve göreneklerin yaşatılması gerektiğine inandığını dile getiren Kaymakam Akhan, “Bu anlamda geleneksel yağlı güreşlerimiz Anadolu kültürünün en önemli öğelerinden biridir. Bu güreşler ilçemize de büyük tanıtım imkanı sağlayacaktır. Farklı sosyal aktiviteler buraya rağbeti artıracaktır diye ümit ediyorum.” diye konuştu.


Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da bölgenin ihtiyaçlarını yerine getirmek için birlikte çalışacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:


“İslamlar son yıllarda turizm alanında ciddi gelişim gösteriyor. Burada tarımsal anlamda üzüm bahçeleri var. Bu ürünün Türkiye’de pazarı var. Ancak son yıllarda İslamlar turizmle daha ön plana çıktı. Sizlerin bu turizm çeşitliliğine katılımınız da çok önemli. Burada özellikle muhafazakar kesimin rağbet ettiği bir turizm çeşitliliği var. İslamlar’ı turizmde marka yapmak için çalışacağız. İnanıyorum ki, Kaş 2019 yılı turizm sezonunda zirve yapacaktır. Bölgede sürdürülebilir turizmi devam ettirmek gerekir. Bu müşteri memnuniyeti ve planlama şeklinde olmalıdır.


Sizin gösterdiğiniz bu misafirperverlik insanları bağlıyor. İnşallah bizler de sizlere daha çok bağlanacağız. Bundan sonra İslamlar, Üzümlü daha fazla ziyaret edilecek. Sizlerin ihtiyacı, beklentisi, talebi ne varsa bunları karşılamak için gece gündüz çalışacağız.”


Bugünkü kutlama etkinliği Kaş belediyesinde düzenlenecek ‘turizm sektör toplantısı’ ile tamamlanacak.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:47
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