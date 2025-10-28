Kaş’ta gece gündüze döndü!

Antalya genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış öncesi Kaş ilçesinde gökyüzü adeta alev aldı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya genelinde kuvvetli yağış ve gök gürültülü hava uyarısının ardından Kaş ilçesinde akşam saatlerinde çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı. Gök gürültülü hava etkisini gösterirken, aralıksız çakan şimşekler ilçede geceyi gündüze çevirdi. Kaş'ın birçok noktasından net bir şekilde görülen muhteşem doğa olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu, Döşemealtı) ile doğu ilçelerinde (Serik, Alanya, Manavgat ve Kaş) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirtti. Açıklamada, kuvvetli yağışın ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara neden olabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.