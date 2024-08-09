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Dünya Kassam Tugayları'ndan Yahya Sinvar açıklaması!
Dünya

Kassam Tugayları'ndan Yahya Sinvar açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-08-09 21:26:00 -
Kassam Tugayları'ndan Yahya Sinvar açıklaması!

Katil İsrail tarafından İran'da şehit edilen İsmail Haniye'den sonra Hamas Lideri seçilen Yahya Sinvar'a Kassam Tugayları'dan destek geldi.

Kassam Tugayları resmi askeri sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yazılı açıklaması yayınlandı.

Ubeyde'nin açıklaması şöyle:

Kassam Tugayları Lider Yahya Sinvar'a biat etmiştir ve onun kararlarını tam olarak uygulamaya hazır olduğunu ilan eder.
Şehid liderimiz İsmail Heniye'nin yerine hareketin lideri olarak Sinvar'ın seçilmesini Allah'ın lutfuyla bu hareketin dimamizminin, davasına olan bağlılığının ve kuvvetinin bir delili olarak görüyoruz.

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