Kassam Tugayları'ndan Yahya Sinvar açıklaması!

Kassam Tugayları resmi askeri sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yazılı açıklaması yayınlandı.

Ubeyde'nin açıklaması şöyle:

Kassam Tugayları Lider Yahya Sinvar'a biat etmiştir ve onun kararlarını tam olarak uygulamaya hazır olduğunu ilan eder.

Şehid liderimiz İsmail Heniye'nin yerine hareketin lideri olarak Sinvar'ın seçilmesini Allah'ın lutfuyla bu hareketin dimamizminin, davasına olan bağlılığının ve kuvvetinin bir delili olarak görüyoruz.