Kassam Tugayları'ndan katil sürüsüne ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'un Hamed bölgesinde İsrail askerlerinin çeşitli patlayıcılarla hedef alındığı, aralarında ölenler ve yaralananların olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hamed'in, el-Havuz bölgesinin batısındaki İsrail askerlerinin hedef alındıkları belirtildi.

Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde de 10 kişiden oluşan bir grup İsrail askerinin anti-personel roketi ile vurulduğu kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yeni bir harita paylaşarak Deyr el-Belah kentinin doğusundaki bölgelerin yanı sıra Han Yunus'a bağlı El-Karara, El-Mevasi, Cela, Hamed ve Nasr bölgelerinin boşaltılmasını istemişti.

Adraee'nin paylaştığı haritada, İsrail'in "güvenli bölge" ilan ettiği ve yerinden edilen 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Mevasi'nin bazı kısımlarının da yer alması dikkati çekmişti.

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İsrail savaş uçakları 16 Ağustos'ta sivil yerleşim yerlerinin olduğu Hamed Mahallesi'ndeki bazı konutları yerle bir etmişti.

Katar Devleti'nin eski Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'nin adını taşıyan ve 2 bin 500 dairenin yer aldığı Hamed Mahallesi, Gazze'nin yeniden imar programı kapsamında Doha'nın yaptığı 407 milyon dolarlık bağışın ardından 2012'de inşa edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 99 Filistinli öldü, 92 bin 609 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA