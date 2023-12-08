Kassam Tugayları'ndan esir açıklaması! İsrail saldırılarında öldüler
Hamas'ın akeri kolu mücahid Kassam Tuhayları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in hava saldırılarında esirlerin öldüğü ifade edildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve güneyinde süren siyonist İsrail'in bombardımanı nedeniyle 17 bini aşkın Filistinli şehit oldu.
Mücahid Kassam Tugayları tarafından esirler hakkında yapılan açıklamada, Gazze şehrinin bazı bölgelerine yapılan barbarca saldırıların esirlerin ölümüne ve yaralanmalarına neden olduğu belirtildi.
Kassam Tugayları kaç esirin öldüğünü duyurmadı. İsrail yönetiminden ise henüz bir açıklama gelmedi.
İSLAM
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