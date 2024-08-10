Kassam Tugayları, Siyonist askerleri avladı
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah şehrinin batısındaki Sultan Mahallesi’nde bir binayı kuşatan işgalci İsrail askerlerinin öldürüldüğünü açıkladı.
Kassam Tugayları’nın siyonistlere yönelik direnişi devam ediyor. Kassam tugayları son olarak bir binayı kuşatan işgal askerlerini hedef alarak öldürdü.
Filistin medyasında yer alan haberlerlerde; ölü ve yaralı sayısı bildirilmezken, İsrail askerlerinin binada saklandığı, ardından İsrail helikopterinin ölü ve yaralı askerleri hedeflenen binadan tahliye ettiği aktarıldı.